PRF recupera veículos roubados em comunidade do Dique, no Jardim AméricaDivulgação

Publicado 04/02/2022 13:19

Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma ação na comunidade do Dique, no Jardim América, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (04) e recuperou três carros e seis motos roubadas. Dois homens foram presos. Os agentes deram início a operação após uma denúncia de que um caminhão de carga havia sido roubado nas proximidades. Com o uso do GPS, as equipes puderam confirmar que o veículo estava no local.



A informação sobre o roubo de carga foi encaminhada à PRF por volta de 6h. Os policiais foram até a comunidade, mas não conseguiram entrar pois, criminosos fecharam as ruas com barricadas feitas de trilhos e concreto. Uma retroescavadeira foi utilizada para a retirada das barreiras.



No interior da comunidade, foi possível identificar alguns veículos frutos de roubo. O caminhão não foi localizado e o rastreador que passava a localização parou de funcionar, o que segundo a corporação, dificultou a ação dos policiais.



Confira o saldo da operação:

Três carros de passeio recuperados sendo um Honda CRV na cor prata, um Hyundai Creta e um Fiat Fiorino, ambos na cor branca.

Seis motocicletas sendo uma Honda PCX150 na cor preta, uma Honda PCX150 na cor prata, duas Yamaha FZ25 Fazer na cor azul e uma Yamaha FACTOR vermelha. Um homem foi preso com mandado de prisão por Associação para o Tráfico e um homem com motocicleta roubada.