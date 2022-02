Castro durante coletiva no Palácio Guanabara, nas Laranjeiras, Zona Sul - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Rio - O governador Cláudio Castro disse, nesta sexta-feira, durante a apresentação do balanço dos primeiros 15 dias do Cidade Presente que a missão do programa é colocar a "casa em ordem". O evento revelou resultados das ações feitas pelo Estado nas comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte, e da Muzema, na Zona Oeste, com destaque para os números da Segurança Pública.

Segundo Castro, o programa não vai repetir os mesmos erros das gestões anteriores com as Unidades de Policia Pacificadora. "O programa Cidade Integrada é um programa que vem para tentar mudar a realidade da segurança pública. As comunidades merecem muito mais do que vêm tendo tido. A nossa Polícia há muito tempo é acusada de ser uma policia que entra para dar tiro, para fazer incursões somente policiais. O que é uma grande injustiça. A nossa polícia vem entrando para tirar, libertar as pessoas do julgo do tráfico, da milícia", avaliou o governador, em coletiva no Palácio Guanabara, nas Laranjeiras, Zona Sul.

"Se o serviço social não entra ali, não é culpa da polícia. É culpa do Governo. Esse programa vem para mostrar que a forma de mudar isso é o Estado se fazer presente", disse o governador, que apresentou, ainda, dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Os números apresentam uma redução de 65% nos crimes de rua, caindo de 57 casos, entre o dia 1° e 18 de janeiro, para 20, do dia 19 até esta quinta-feira (3). Também houve redução de 38% nos roubos de carros, no mesmo período.

Para o governador, a entrada do poder público estadual e municipal nessas comunidades pode devolver à localidade aos seus verdadeiros donos. "Esse é um projeto de retomada de território. Esse território não é do traficantes, não é do miliciano, mas também não é da polícia. Ele é das pessoas que vivem lá", disse Castro.

O governador também reforçou que a intenção do programa não é "inventar a roda", mas sim reformar toda a estrutura que o Estado e os municípios já possuem. "Todas as estruturas públicas serão reformadas. Todas tem que ser recuperadas e tem que ser entregues para quem sabe cuidar", pontuou.

Castro também mostrou números da mega ação social RJ Para Todos que aconteceu na Quadra da Acadêmicos do Jacarezinho, no interior da comunidade, e na favela da Muzema, na Zona Oeste. Foram mais de 4 mil atendimentos, entre a retirada de segunda via de identidade, regularização fundiária, corte de cabelo, entre outros. De acordo com o governador, o número de pessoas que foram aos pontos para retirar a primeira via do RG chamou a atenção.

"São pessoas que estavam distantes da sociedade. Um ser humano que não tem a primeira identidade. É algo para fazermos uma reflexão da nossa sociedade. O quanto estamos olhando para essa população que não tinha o direito nem de ter a primeira identidade. Nos assustou, mas também nos motivou a fazer ainda mais", contou. A unidade do Detran-RJ nos eventos realizou 980 atendimentos.

"Queremos que essa atuação continue. Não vamos ter Carnaval, então vamos trabalhar", brincou o governador, prometendo a ação para os próximos fins de semana.

Castro também sinalizou para os resultados de outros serviços oferecidos no RJ Para Todos do último final de semana: 3 mil atendimentos para regularização fundiária, feitos por agentes do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ); 80 alunos cadastrados no Esporte Presente; 35 tubulações de esgoto desobstruídas e mais de 2 km de rede subterrânea na linha férrea; e 700 toneladas de detritos tirados dos rios Salgado e Jacaré, que coram as comunidades.

Durante sua fala, Castro também agradeceu a ajuda do Prefeito do Rio, Eduardo Paes, que forneceu a estrutura da Comlurb e Secretaria Municipal de Preservação, nas ações realizadas em ambas as comunidades. "Isso que é integração mesmo. Não importa de quem é o programa", comentou.

Desenvolve Mulher

Após a apresentação do balanço de 15 dias do Cidade Integrada, o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Mário Quintal, apresentou o programa Desenvolve Mulher. A iniciativa pretende promover a autonomia de moradoras do Jacarezinho e Muzema e tem como público-alvo as chefes de famílias com idades entre 16 e 30 anos. Para elas, será oferecido capacitação profissional, por meio de cursos e com ajuda financeira de R$ 300.

"Nosso objetivo é encurtar esse espaçamento que existia entre comunidades e o Governo do Estado. Com o programa Cidade Integrada, nós estamos presentes nessas regiões para que a população não fique mais tanto tempo esperando por serviços sociais. O Desenvolve Mulher foi testado, inclusive, em outros países e, nós trouxemos essa metodologia para o Rio de Janeiro, visando encerrar o ciclo de pobreza por meio das mulheres chefes de família, que há muito tempo esperam por essa oportunidade. Somente neste programa, o Governo do Estado vai investir cerca de R$34 milhões", disse o secretário.