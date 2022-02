Ação contou com apoio das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER) e Guarda Municipal, além do apoio da Comlurb - Divulgação / Seop

Ação contou com apoio das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER) e Guarda Municipal, além do apoio da ComlurbDivulgação / Seop

Publicado 04/02/2022 14:44

Uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) em um ferro-velho, nesta sexta, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, resultou na apreensão de 200 quilos de cobre. Segundo a prefeitura, o propósito da Seop é evitar furtos e receptação de itens como cabos e fios de concessionárias de serviços públicos, além de verificar irregularidades nos alvarás de funcionamento e denúncias de ligações clandestinas de energia elétrica e água.

O secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale e o subprefeito da Zona Norte Diego Vaz acompanharam a operação que teve apoio do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal do Rio. “Estamos aqui no Engenho da Rainha, nas imediações do Complexo do Alemão, onde achamos cerca de 200 quilos de cobres, parte desse material já queimado, indicando procedência duvidosa. O estabelecimento será multado e o responsável encaminhado para delegacia para prestar esclarecimentos sobre a origem do material”, disse o secretário.



A secretaria encontrou irregularidades como a ocupação ilegal do espaço público por depósitos, banheiros e uma câmara frigorífica. Três carcaças de veículos que estavam em via pública foram removidas. Além disso, foram constatados pontos de furtos de água e energia elétrica por funcionários da Cedae com o Águas do Rio e Light. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) para explicar a origem dos materiais apreendidos.



“No ano passado tivemos mais de 200 casos de furtos de fios em sinais de trânsito na Zona Norte que correspondem a 50% dos furtos deste tipo na cidade inteira. Isso dá um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil por mês. Quando a gente acha um estabelecimento desse com mais de 200 quilos de cobre é uma operação de sucesso”, destacou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



A ação contou com apoio de órgãos vinculados à prefeitura, como as coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER) e Guarda Municipal, além do apoio da Comlurb.



Desde junho de 2021, quando as ações nesses estabelecimentos foram intensificadas, 52 ferros-velhos foram fiscalizados na cidade, resultando na aplicação de 16 multas por irregularidades constatadas e 12 interdições. Ao todo, 71 ligações clandestinas de energia elétrica e 56 de água foram removidas pelas equipes durante as operações