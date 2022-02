Quadra da Unidos do Jacarezinho, na entrada da comunidade, recebeu grande público - Fábio Costa / Agência O Dia

Quadra da Unidos do Jacarezinho, na entrada da comunidade, recebeu grande públicoFábio Costa / Agência O Dia

Publicado 04/02/2022 17:54

Rio - O Governo do Estado vai promover o segundo fim de semana de ações sociais nas comunidades do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste. Parte do programa Cidade Integrada, que completou 15 dias nesta quinta-feira, o evento deve oferecer serviços como a retirada de RG, banco de empregos, corte de cabelo e a oportunidade de regularização de imóveis. No sábado passado (29), primeiro dia de mutirão de ações sociais, foram realizados mais de 4 mil atendimentos.



A ação ocorrerá novamente na quadra da G.R.E.S. Unidos do Jacarezinho, no Jacarezinho, e na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Muzema, das 9h às 15h. Os locais terão estrutura montada para receber moradores e realizar os serviços de expedição de carteira de trabalho digital, banco de empregos do Sine, isenção para 2ª via de RG e 2ª via de certidões de nascimento e óbito; e habilitação para casamento.

fotogaleria

Também faz parte da oferta de serviços, a orientação sobre direitos do consumidor com o Procon, vestibular social e atividades culturais, diversões com brinquedos infláveis para crianças e ações de saúde, recreação, beleza e bem-estar.

"Queremos transformar a vida da população de diferentes formas, dando assistência em serviços, mais segurança e oportunidades de emprego. O Cidade Integrada chegou para mudar a realidade dos moradores, devolvendo para eles as comunidades que estavam há tanto tempo abandonadas", disse o governador Cláudio Castro.

Chance de emprego

No Jacarezinho, serão ofertadas 300 senhas para preenchimento de vagas de ajudante, armador, bombeiro hidráulico, calceteiro, carpinteiro, eletricista, gesseiro, marceneiro, montador, pedreiro, pintor, servente, soldador e vigia. A distribuição começa às 9h, na Biblioteca Parque de Manguinhos, na Avenida Dom Hélder Câmara, 1.184. Os interessados devem levar cópia dos documentos de identificação com foto, comprovante de residência e currículo atualizado. Os contratados devem atuar nas obras do programa Cidade Presente que irão ocorrer na comunidade.

No sábado passado (29), primeiro dia de mutirão de ações sociais, foram realizados 4.005 atendimentos pelas secretarias e órgãos estaduais. O serviço de emissão de RG foi um dos mais procurados, com 980 solicitações.