Publicado 09/02/2022 16:05

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (8), um homem desembarcando com passaporte falso no Aeroporto Internal do Rio, o Galeão. O passageiro, natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou em um voo proveniente de Aruba, com escala em Bogotá, na Colômbia.



Segundo os policiais federais, o preso foi encaminhada à Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) para lavratura do auto de prisão e responderá pelo crime de uso de documento falso, cuja pena pode chegar até 5 anos de reclusão.