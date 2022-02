Policiais da 58ª DP (Posse) capturaram Igor Jorge Bastos Dias e Letícia dos Santos Lopes, suspeitos de tentar matar uma idosa a facadas em Nova Iguaçu - Divulgação

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, na manhã desta quarta-feira, um casal suspeito de tentar matar uma idosa de 66 anos a facadas, no último dia 3, em um imóvel às margens da Cachoeira de Tinguá, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Igor Jorge Bastos Dias e Letícia dos Santos Lopes foram capturados em Belford Roxo e tiveram um mandado de prisão temporária, expedido pelo plantão judiciário, expedido contra eles. Segundo os investigadores, a dupla confessou o crime.

De acordo com a distrital, o casal estava na cachoeira, no dia 29 de janeiro, e foi até a casa da vítima, que funcionava também como um pequeno comércio de bebidas para os frequentadores da região. Segundo a polícia, a idosa morava com seu filho e eles também alugavam um pequeno cômodo para quem quisesse passar mais dias no local.

Os agentes apuraram que na ocasião a idosa não estava em casa, e Dias e Letícia acertaram um valor com o filho dela para se hospedar no imóvel e passar mais uns dias às margens da cachoeira. Entretanto, ao voltar dois dias depois, na segunda-feira (31), a vítima não concordou com a estadia do casal e ordenou que eles fossem embora.

Ainda de acordo com a apuração policial, inconformados com a determinação da comerciante, Dias e Letícia voltaram ao local no dia 3 de fevereiro, armados com uma faca, para recuperar o dinheiro que pagaram, já que discordaram do valor que entregaram ao filho da vítima e o que fora consumido.

O rapaz não estava em casa e eles foram atendidos pela idosa. A dupla invadiu a residência e passou a exigir a devolução de parte dos valores e, durante a discussão, Dias segurou a senhora pelos braços e Letícia aplicou diversas facadas na região abdominal da vítima. Depois das agressões, o casal ainda teria furtado botijões de gás e um aparelho de som da casa, fugindo em seguida.

A vítima foi socorrida por vizinhos e está internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Dias e Letícia foram capturados na casa de parentes, em Belford Roxo, onde se escondiam. Na delegacia, a dupla confessou o crime.