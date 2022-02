Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 10/02/2022 07:40 | Atualizado 10/02/2022 09:01

Rio - Mais uma manhã de transtornos começou para passageiros que utilizam os trens da SuperVia, nesta quinta-feira. Por conta de furto de cabos e problemas na sinalização, usuários dos ramais Japeri e Saracuruna enfrentaram atrasos e lentidão nas viagens até a Central do Brasil. A situação só começou a ser normalizada por volta de 8h30.



De acordo com a empresa, o ramal Japeri circulava com intervalo de 20 minutos entre a estação final e Nova Iguaçu. No caminho inverso, saindo da Central em direção a Nova Iguaçu, o tempo de espera divulgado pela concessionária era de 10 minutos. No entanto, por conta de uma ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades da estação Comendador Soares, os trens do ramal Japeri operaram com intervalos ampliados.

A empresa alega que o controle das composições estava sendo feito via rádio e não de forma automática, ou seja, os maquinistas precisavam aguardar ordem de circulação. Os clientes eram informados por meio do áudio dos trens e das estações e técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema e normalizar a circulação. Além disso, entre 10h e 15h serão realizados serviços de sinalização da estação Engenheiro Pedreira à Queimados.



Já no ramal Saracuruna, mais um caso de furto de cabos, nas proximidades da estação Duque de Caxias, atrapalhou a circulação dos trens. A SuperVia disse que devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança, os intervalos precisaram ser ampliados. O controle das composições também foi feito via rádio e não de forma automática. O ramal também passará por uma manutenção da rede aérea entre 10h e 15h no trecho das estações Bonsucesso e Penha.