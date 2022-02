Formulário será entregue aos pais de alunos. Documento poderá autorizar a aplicação de dose na própria unidade de ensino - Divulgação

Publicado 10/02/2022 06:00

Rio - A Prefeitura do Rio vai iniciar, nesta quinta-feira, uma campanha de busca ativa por crianças não vacinadas contra a covid-19 em escolas da rede pública do município. Segundo a prefeitura, serão duas frentes, a primeira chamada de "Programa Vacina na Escola", e a segunda com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que irão até as residências. A proposta é conscientizar os pais sobre a importância da imunização das crianças.

O trabalho deve começar na Escola Municipal Rodrigo Mello Franco Andrade, no Andaraí, na Zona Norte, com agentes das secretarias municipais de Saúde e de Educação. O prefeito Eduardo Paes deve acompanhar a imunização na unidade de ensino. O Município do Rio tem 1.307 escolas públicas com alunos na faixa etária entre 5 e 11 anos, com 347 mil crianças matriculadas.

Nesta quinta, as escolas também devem distribuir um folheto informativo sobre a vacina contra covid-19 e um formulário para ser preenchido, que pede a autorização dos pais para a imunização dos seus filhos. A vacinação ocorrerá no próprio ambiente escolar, basta o responsável levar o documento assinado para a escola. A data para a imunização será previamente informada ao familiar do aluno. Até o momento, em toda a cidade, apenas cerca de 50% das crianças na faixa etária foram imunizadas contra a doença.

A expectativa da prefeitura é de que em até 45 dias todas as escolas da rede pública tenham equipes de saúde para imunização dos alunos. O trabalho será acompanhado pela coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE).

"Estamos atuando em todas as frentes para garantir a proteção dos nossos alunos. Nosso papel aqui é conscientizar as famílias sobre a importância da vacinação e oferecer um novo espaço para que as crianças possam ser vacinadas, um espaço que elas já estão acostumadas, e não há opção melhor do que suas próprias escolas. Queremos facilitar e estimular ao máximo a vacinação infantil no Rio através do 'Vacina na Escola'. É a Saúde e a Educação trabalhando juntas", declarou o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.