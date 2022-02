Ágatha Vitória Félix - Reprodução

Publicado 09/02/2022 19:17 | Atualizado 10/02/2022 07:34

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) realizou, nesta quarta-feira, a primeira audiência de instrução e julgamento do policial militar acusado pela morte da menina Ágatha Felix, de 8 anos, em setembro de 2019 . Na sessão, estiveram presentes os pais da menina, Wanessa Francisco e Adegilson, o PM e testemunhas.

A mãe foi a primeira a ser ouvida no tribunal. Em depoimento, Wanessa lembrou do barulho que ouviu quando a filha foi alvejada pelas costas por um disparo efetuado pelo agente Rodrigo José de Matos Soares, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Em seguida, o motorista da Kombi, Moisés Atanazio Adriano deu seu depoimento e voltou a afirmar que avisou aos policiais que eles haviam baleado uma criança. No fim da tarde, uma outra testemunha que estava no local do crime iniciou seu depoimento.



A audiência acontece dois anos e cinco meses depois do ocorrido por conta da pandemia da covid-19. No dia 8 de dezembro de 2019, o TJRJ aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra o policial militar Rodrigo pelo crime de homicídio qualificado.

A próxima sessão do julgamento, que pode determinar se o policial irá a Júri Popular, acontece no dia 3 de março.