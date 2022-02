Polícia Militar realiza operação na Cidade de Deus - Marcos Porto / Agência O DIA

Polícia Militar realiza operação na Cidade de DeusMarcos Porto / Agência O DIA

Publicado 10/02/2022 07:18 | Atualizado 10/02/2022 10:11

fotogaleria Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. O objetivo, segundo a corporação, é localizar e prender criminosos, desarticular quadrilhas de roubos de veículos e a remoção de barricadas. Até o momento, um homem foi preso com rádio transmissor, drogas e uma granada.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque ocupam as ruas da comunidade. Três veículos blindados também participam da ação.

Em seu relato a policiais militares, Marcelo Alvares, filho da diarista, que dirigia o carro, contou ter visto traficantes atravessando a via pouco tempo antes de ouvir disparos e de sua mãe ser atingida. Jurema foi baleada no peito, chegou a ser socorrida para a UPA Cidade de Deus, que ficava há poucos metros do local, mas não resistiu ao ferimento.

O enterro da diarista foi realizado na tarde desta terça-feira, no cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio.

Nesta segunda-feira, a PM já havia dito que nenhuma operação era realizada na comunidade no horário em que o disparo foi feito. A diarista foi atingida por volta das 9h da manhã, quando ia para o trabalho. Dentro do carro, ela levava uma vassoura, recém-comprada que seria usada no seu emprego. Uma foto do carro, com o vidro perfurado, foi compartilhada nas redes sociais, nesta segunda-feira.