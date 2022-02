Integrantes da Escola de Música da Rocinha - Divulgação

Integrantes da Escola de Música da RocinhaDivulgação

Publicado 09/02/2022 21:52

Rio - Embalado por um clássico do cancioneiro popular, 'Marinheiro Só', o filme 'O que é inclusão para você?' coloca o espectador em um lugar de águas turvas, aparentemente, mas que os realizadores provam que é um mar que pode ser lindamente navegado: a inclusão social, através da música, de crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade com deficiências como Síndrome de Down e autismo. Com a produção de Natalia Simonete, idealizadora e coordenadora do projeto pela Escola de Música da Rocinha - EMR, o minidoc convida os internautas para uma reflexão sobre o tema, no ar a partir de sexta-feira (11) no canal do YouTube da instituição ( www.youtube.com/c/escolademusicadarocinha ).Com produção do Núcleo de Acessibilidade da EMR, o documentário tem roteiro e direção de Cleber Araújo (TV Tagarela), morador da Rocinha. A atração abrange medidas de acessibilidade como janelas de Libras, legendas closed caption e audiodescrição. Por meia hora, são mostradas as aulas presenciais na sede da escola ou online, com os alunos tendo suporte individual e especializado de professores de música formados em pedagogia, psicomotricidade e psiquiatria. As cenas seguem com detalhes no desenvolvimento de todos, acrescentando depoimentos de pais e professores sobre o resultado do trabalho realizado com pessoas de diferentes perfis e oportunidades desiguais.Cléber Araújo, jornalista com especialização no tema Cidade, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais, sabe do grande significado da iniciativa para as famílias acolhidas pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. "É uma experiência transformadora. Fazer um filme desses é sempre uma chance de mostrar a Rocinha como uma potência cultural, com pessoas talentosas. Outro ponto é a relevância desse projeto para a comunidade, por se tratar de um núcleo para atender crianças e jovens com deficiência.