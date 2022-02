Max durante sua passagem pelo clube carioca - Divulgação

Max durante sua passagem pelo clube cariocaDivulgação

Publicado 09/02/2022 17:16

Rio- A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (9) integrantes de uma quadrilha que praticava extorsão, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Dentre os três presos estava Marcilei da Silva Elias, o Max, ex- jogador de futebol do Vasco, que atuou no clube até 2016, em uma passagem que durou 18 anos.

Além de Max, João Corrotti Junior e Vinícius Barreto de Souza Jesus foram presos através de uma denúncia. A vítima relatou na 10ªDP que compra e vende carro através de sites especializados e que nesta terça-feira (8) recebeu mensagem de um suposto interessado na compra de um de seus veículos.

Em depoimento, a vítima disse ainda que marcou com o suposto pretendente em um estacionamento localizado em Botafogo e que após chegar ao local foi surpreendido pelos autores. A negociação teria sido usada como uma isca para atrair a vítima, já que ela conhecia Max e tinha uma dívida com o ex-jogador. A vítima contou que foi obrigada a entrar no veículo com os integrantes da quadrilha e que o trio exigiu que a dívida fosse paga naquele momento, do contrário iria sofrer as consequências.

Após horas rodando com a vítima por diversas ruas, sob ameaças, ela foi liberada e os autores subtraíram o veículo juntamente com o seu aparelho celular. A quadrilha exigiu que a propriedade do automóvel fosse transferida para Max nesta quarta-feira.

Com a denúncia feita, uma equipe da polícia deslocou-se até o referido cartório, localizado na Rua Real Grandeza, e os três autores foram presos no momento em que chegaram para exigir a transferência do veículo. Eles serão encaminhados para o sistema prisional e ficarão a disposição da justiça.

Max, João Corrotti Junior e Vinícius Barreto de Souza Jesus, são acusados pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa.