Próximos dias serão de pancadas de chuva e temperaturas mais amenas - Fabio Costa/Agencia O Dia

Próximos dias serão de pancadas de chuva e temperaturas mais amenasFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 10/02/2022 08:39

Rio - Tempo frio e chuva fraca permanecem na cidade do Rio durante esta semana. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, o tempo fica instável por conta da atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. O céu irá variar entre nublado e encoberto e pode chover entre fraco a moderado, de maneira isolada, a qualquer momento. Os ventos também estarão entre fracos a moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis com máxima de 28°C e mínima de 18ºC.

De acordo com o Alerta Rio, na sexta-feira (11) e no sábado (12), a atuação de um canal de

umidade deixa o céu de nublado a encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. Durantes os dois dias os termômetros ficam entre 29ºC e 19ºC.

No domingo (13) e na segunda-feira (14) não há previsão de chuva, mas o céu varia entre nublado a parcialmente nublado. As temperaturas estarão em elevação com termômetros marcando entre 33ºC e 21ºC.

Essa chuva infinita alagou tudo pensei que iria chegar em Nilópolis de canoa — Fani (@_stduarte) February 9, 2022 Na Baixada Fluminense, moradores também reclamaram da forte chuva que caiu nesta quarta. Em Nilópolis, moradores reclamaram de pontos alagados na cidade. Nesta quinta, no município, ainda chove fraco e as temperaturas ficam entre 26ºC e 23ºC.

Também choveu em Nova Iguaçu, no bairro de Austin e no município de Belford Roxo. Para esta quinta, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca de manhã, à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23ºC e 27ºC.