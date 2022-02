Publicado 10/02/2022 00:00

Pais de alunos das escolas municipais de Barra do Piraí se surpreenderam: todos receberam tablets novos para auxiliar o ensino em casa, mesmo com aulas presenciais. Um exemplo de que é possível investir em educação quando se é prioridade.



Aparentemente, o impasse para a inclusão do estado do Rio no novo Regime de Recuperação Fiscal foi resolvido. Esse entendimento é fundamental para que a economia fluminense não entre em um rombo difícil de sair.