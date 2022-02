Audiência caso Henry Borel, nesta quarta feira (09). Depoimento de Monique Medeiros - Marcos Porto/Agencia O Dia

Audiência caso Henry Borel, nesta quarta feira (09). Depoimento de Monique MedeirosMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/02/2022 17:02 | Atualizado 09/02/2022 17:04

Rio - A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, 33, presta depoimento desde a manhã desta quarta-feira (9) no Tribunal de Justiça do Rio. Durante seu relato que, ao contrário de Jairinho, que pediu que a imprensa fosse retirada do local, ela contou detalhes de como era seu relacionamento com o ex-vereador.



Em um certo momento, ela cita que o rapaz era extremamente possessivo na cama. "Ele fazia uma espécie de ritual, era sempre a mesma coisa. O Jairinho deitava por cima de mim e me enforcava. Ele mandava eu dizer que ele era o único homem da minha vida e que eu nunca tinha tido nada com outra pessoa", desabafa.



Monique continua dizendo que teve um episódio em que Jairinho arrombou uma porta da casa onde eles moravam após uma discussão. "Numa briga que teve eu me tranquei em um quarto e ele arrombou a porta. O Jairinho não me deixava ficar sozinha. Existia esse tipo de controle. A gente não era cem por cento feliz, nem cem por cento infeliz. Nós fazíamos dar certo".

Controlador e ciumento





"Ele tinha a senha do celular. Abriu para ver a conversa com Leniel. Ele ficou com ciúmes porque eu o chamava de 'Lê' e ele me chamava de 'Nique'. Acordei sendo enforcada ao lado do meu filho. Fui acordada assim, sem saber o motivo. Jairinho disse que eu estava 'dando mole' para o meu ex-marido", contou. Monique acrescentou que Jairinho pediu desculpas no dia seguinte e enviou buquês de flores e caixas de chocolate a cada 20 minutos para pedir desculpas até que ela pediu para que ele parasse. Monique afirmou que em janeiro de 2021 Jairinho passou a se demonstrar uma pessoa "de altos e baixos" . Ela citou que o companheiro sentia ciúmes de Leniel Borel que, segundo ela, era o único homem com quem conversava. Na audiência desta quarta-feira, Monique relatou que uma noite dormia na casa dos pais com o filho em Bangu e Jairinho invadiu a casa pulando o muro e verificou seu celular."Ele tinha a senha do celular. Abriu para ver a conversa com Leniel. Ele ficou com ciúmes porque eu o chamava de 'Lê' e ele me chamava de 'Nique'. Acordei sendo enforcada ao lado do meu filho. Fui acordada assim, sem saber o motivo. Jairinho disse que eu estava 'dando mole' para o meu ex-marido", contou. Monique acrescentou que Jairinho pediu desculpas no dia seguinte e enviou buquês de flores e caixas de chocolate a cada 20 minutos para pedir desculpas até que ela pediu para que ele parasse.

A mãe de Henry também citou que uma tatuagem com o nome de Leniel na costela incomodava Jairinho. "Me chamava de piranha. O problema era sempre o Leniel", relatou. Em outro episódio, Monique contou que Jairinho se irritou depois que os dois assistiram juntos cinco episódios na série 'Narcos'. E que após brigarem, ele atirou um controle remoto contra ela abrindo sua boca.