Tempo nublado na Zona Sul do Rio. Na foto, a vista da mureta da Urca para o CorcovadoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/02/2022 09:08

Rio - O fim de semana será de céu nublado na cidade do Rio, devido ao transporte de umidade do oceano. A previsão é que tempo fique instável ao longo do sábado (12) e do domingo (13), com ventos fracos a moderados até (até 51,9 km/h) e temperaturas entre 19ºC e 30ºC.

A chuva fraca que chegou à cidade no fim da tarde de sexta-feira (11) se estendeu pela madrugada deste sábado (12) em pontos isolados da cidade. Segundo o Alerta Rio, houve chuva em Laranjeiras, Alto da Boa Vista e Tijuca.

Há chance de mais chuva fraca ao longo de todo o sábado. No domingo, a possibilidade de chuva diminui e as temperaturas aumentam levemente, com mínima de 18ºC e máxima de 32ºC. O tempo deve permanecer instável, de nublado a parcialmente nublado, até quarta-feira (16).

PREVISÃO DO TEMPO | Fim de semana começa com chuva isolada no município do Rio de Janeiro e temperaturas em elevação no domingo (13/02). O @AlertaRio explica.



Dê o play e confira!#temporj pic.twitter.com/w0QEYwAM7r — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 11, 2022