Publicado 21/03/2022 08:00

O valor do combustível reacende a necessidade de incentivos para que carros elétricos sejam realidade no Brasil. A Nissan, com fábrica em Resende, é um exemplo que poderia abastecer o mercado e gerar empregos. Sem falar nos benefícios ambientais, onde temos muito a avançar.

O Estado do Rio estar entre os maiores números de inadimplentes do país não é uma surpresa. Custo alto de vida, desemprego e vagas estagnadas, em um cenário onde nosso dinheiro só perde valor, leva o fluminense a selecionar qual conta pagar. O que é feito para o cenário mudar?