Chuva no Rio deixou alguns pontos alagadosFabio Costa / Agência O Dia

Publicado 21/03/2022 07:35

fotogaleria Rio - O município do Rio retornou em estágio de mobilização às 23h15 deste domingo. A Defesa Civil municipal acionou as sirenes nas comunidades Parque Candelária, Mangueira, Tuiuti e Telégrafos, todas na Zona Norte, por causa das fortes chuvas que atingiram essas localidades. A quantidade de chuva ultrapassou o limite de 40 milímetros em uma hora, determinado pelo protocolo de acionamento das sirenes. O maior acumulado foi na Mangueira com 43,8 milímetros de chuva em uma hora.A Defesa Civil informou que está em contato com as comunidades para garantir atendimento caso sejam identificadas ocorrências emergenciais.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva com intensidade moderada atuam na cidade. Os núcleos mais intensos, que estão na Região Serrana, não apresentam deslocamento para o município do Rio.

Com tanta água, foram formados 27 bolsões d'água em diversos pontos, a maioria na Zona Oeste, prejudicando o trânsito, ontem à noite. Também houve uma queda de árvore na Rua Muniz Barreto, em Botafogo.

Entre 6h e 6h15, o Sistema Alerta Rio, registrou chuva fraca nas estações Ilha do Governador, Alto da Boa Vista e Penha, na Zona Norte.

Houve registro de rajada de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (47,9 km/h) e na estação Marambaia (43,2 km/h).