(Foto de arquivo) Passageiros da SuperVia enfrentam intervalos irregulares dos trens - Cléber Mendes/ Arquivo

(Foto de arquivo) Passageiros da SuperVia enfrentam intervalos irregulares dos trensCléber Mendes/ Arquivo

Publicado 21/03/2022 06:45 | Atualizado 21/03/2022 10:48

Rio - Passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens em quatro ramais na manhã desta segunda-feira. As composições dos ramais Santa Cruz, Deodoro e Saracuruna tiveram que aguardar ordem de circulação devido ao furto de cabos de sinalização. Já no ramal Japeri, o rompimento de uma adutora nas proximidades da estação Deodoro provocou avaria em uma das linhas de circulação das composições e, por isso, opera com intervalos ampliados.

Devido ao problema, a SuperVia informou que não vai ter as partidas especiais de Campo Grande para a Central e vice-versa. Já o ramal Belford Roxo não foi afetado, mas opera com um intervalo médio de 29 minutos.

De acordo com a concessionária, às 7h25, foi normalizada a circulação dos trens nos ramais de Saracuruna. Em função de novos roubos de cabos de sinalização nas proximidades da estação Triagem, os trens operaram com intervalos ampliados no trecho Central - Gramacho.

Os ramais de Japeri, Santa Cruz e Deodoro também já circulam com intervalos normalizados.



Ainda segundo a empresa, o controle dos trens está sendo feito via rádio em alguns pontos do ramal e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação. Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações.

"Técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema e normalizar a circulação no menor tempo possível", informou a concessionária.