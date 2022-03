Marinete D'Angelo - Arquivo Pessoal

Publicado 21/03/2022 09:00

Rio - Era uma vez... uma mãe que, nos anos 1980, inventava histórias para embalar a filha na hora de dormir. Algumas delas viraram hits nas noites de Marinete D’Angelo e da pequena Luciana, que pedia à mãe que as contasse e recontasse. Entre as mais queridas, está ‘Pata ante pata’, um dos títulos da ‘Coleção Libélula’, resgatada da memória da autora e editada pela Autografia, juntamente com os livros ‘História de uma boneca’, originalmente uma redação escolar em formato de poesia, quando a filha de Marinete tinha em torno de 12 anos, e ‘Lailon, a guardiã do poço’, que emergiu da imaginação de Caroline Strong, filha de Luciana, há cerca de um ano.



“A ‘Pata ante pata’ é divertida porque inclui elementos como a onomatopeia, entre outros sons, juntamente com movimentos incorporados à narrativa, como o caminhar do rato”, explica a autora, que usou o período de distanciamento social para juntar essa e as outras duas histórias da família para a coleção. Na caixa de memórias, buscou a redação de Luciana. “Guardei esse papel como se fosse uma joia”, diz. Já a história de Carol, agora com 11 anos, surgiu no intervalo entre as aulas virtuais, durante a pandemia, e de cara encantou a avó.



São narrativas diferentes com um ponto em comum, segundo Marinete. “Todas as três têm um valor moral. Na minha, tem a questão do compartilhar: quem tem mais, tem a obrigação de dividir com quem tem menos; na da Luciana, o valor é a reutilização: o que não te atende mais, pode atender o outro. Já na história da minha neta, a personagem mostra que é possível ajudar sem esperar nada em troca – quando lhe oferecem uma recompensa, ela diz que já tem tudo o que precisa.”



Os livros estão disponíveis no site da editora (www.autografia.com.br) e nas principais plataformas de venda online, como a Amazon. Mas ainda tem novidades chegando em breve: as autoras pretendem fazer uma tarde de autógrafos, assim que for possível e seguro. Outra ideia é criar um kit para quem comprar os três livros de uma vez, que virão em uma charmosa sacola com o símbolo da coleção e um bottom, também com a libélula, que representa a transformação e a liberdade em muitas culturas e faz uma alusão às mudanças pela qual passamos, através das leituras.



Os livros

‘Pata ante pata’, de Marinete D’Angelo – Os eternos inimigos têm um impasse para resolver: o gato tem muito queijo, e o rato, muita fome. Siga os passos dessa aventura.



‘História de uma boneca’, de Luciana Strong – Será que uma boneca tem sentimentos? A personagem dessa história, contada em versos, experimenta diferentes emoções. Venha conhecê-la.



‘Lailon, a guardiã do poço’, de Caroline Strong – Suzi e Markus estão diante do poço dos desejos. Que pedidos farão? Seus desejos serão realizados? Que mistério está guardado no fundo do poço? Passeie pelas páginas desse livro e descubra as respostas.

Um olhar amoroso sobre a Rocinha

Rocinha - Allan Almeida

Ver a favela da Rocinha de dentro, com suas belezas, cores e cotidiano. Depois de um trabalho de dois anos e uma seleção a partir de 800 imagens, no dia 14 foi lançado o livro 'Rocinha sob lentes', pela editora Engenho Arte e Cultura, com cliques de fotógrafos da própria comunidade. Com formato bilíngue, nos idiomas português e inglês, a obra será distribuída de forma gratuita tanto na Rocinha quanto em bibliotecas de outras cidades brasileiras e no exterior.

As 80 fotos da edição foram selecionadas a partir do material produzido pelos fotógrafos locais Allan Almeida, Diego Cardoso, Erick Dias e Marcus Costa. Uma boa maneira de rever a imagem das favelas como um todo, infelizmente muitas vezes associada à violência por conta de uma minoria.