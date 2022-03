Agentes pretendem cumprir oito mandados de busca e apreensão na ação - Divulgação/Polícia Federal

Agentes pretendem cumprir oito mandados de busca e apreensão na açãoDivulgação/Polícia Federal

Publicado 21/03/2022 08:58 | Atualizado 21/03/2022 09:52

Rio - A Polícia Federal realiza, desde o início da manhã desta segunda-feira (21), a operação "Decipit", (enganador em latim), contra uma organização criminosa especializada em fraudes no auxílio emergencial. A ação, que conta com 60 policiais federais, pretende cumprir oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio, Angra dos Reis, na Costa Verde, além de Barueri e Carapicuíba, em São Paulo.

Até o momento, o principal alvo da operação, o líder da organização criminosa, foi preso em flagrante por falsificação de documento, no bairro de Santíssimo, na Zona Oeste da capital fluminense. No local, agentes apreenderam documentos e celulares durante buscas em uma fábrica de falsificação do homem.



De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava listas de pessoas, publicadas nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s), que não votaram nas últimas três eleições e, com estes nomes, captavam outras informações em sites privados de banco de dados e faziam o cadastro no site de serviços para o cidadão do Governo Federal.

Em seguida, os criminosos faziam o requerimento indevido do benefício pelo aplicativo Caixa Tem. A organização criminosa realizava diversas fraudes para dar aparência de legalidade ao cadastro, dentre elas, o cadastramento de chips de telefonia no nome dos beneficiários e produção de documentos falsos. A estimativa é de que o grupo pode ter recebido mais de R$ 1 milhão indevidamente.



O líder da quadrilha é conhecido como um dos maiores falsificadores de documentos do país e já havia sido preso em 2016 pela Polícia Civil do Paraná pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Em novembro de 2020, ele voltou a ser preso por conta das atuais investigações, mas por decisão da Justiça, a medida foi substituída por uso de tornozeleira eletrônica.



Entretanto, as investigações indicam que mesmo com o líder nesta condição, a quadrilha continuou atuando e recebendo indevidamente benefícios de Auxílio Emergencial. Além dele, ao menos cinco outras pessoas são investigadas e podem responder pelos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, falsificação de documento público e organização criminosa que, somados, podem chegar a mais de 20 anos de reclusão.