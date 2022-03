Ruas da cidade amanheceram com lixo acumulado. Na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, havia sujeira amontoada até o final da manhã desta terça-feira (29) - Waleska Borges

Ruas da cidade amanheceram com lixo acumulado. Na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, havia sujeira amontoada até o final da manhã desta terça-feira (29)Waleska Borges

Publicado 29/03/2022 15:53

Rio - Após dois dias de greve dos garis, a audiência de conciliação entre a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) e o sindicato da categoria foi antecipada para esta quarta-feira (30), às 15h. O encontro, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), no Centro, estava marcado para quinta-feira (31). O movimento grevista de garis reivindica reajuste salarial.

Nesta terça-feira, várias ruas da cidade amanheceram com lixo acumulado. Na Rua Conde de Bonfim, na altura da Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte, ainda pela manhã, havia lixo esparramado. Nos últimos dias, o movimento sindical tem promovido piquetes junto aos trabalhadores. De acordo com a Comlurb, um plano de contingência está em andamento para evitar prejuízos à população. Equipes terceirizadas foram contratadas para a retirada do lixo nas ruas.

Ainda conforme a companhia, os serviços essenciais devem ser mantidos em toda a cidade, conforme previsto na rotina. "Atrasos pontuais inerentes à condição de greve estão sendo contornados pelas equipes operacionais. A Companhia, porém, pede a colaboração da população neste período para manter a cidade limpa, respeitando dia e horário da coleta e descartando corretamente o lixo", diz nota da Comlurb.

O Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação (Siemaco) assegura que estão mantidos os serviços essenciais, como a limpeza de hospitais, escolas e das feiras livres.

Na última audiência de conciliação, a proposta de 5% oferecida pela direção da empresa foi recusada em assembleia. Enquanto o impasse não é solucionado, segundo Antônio Carlos da Silva, secretário geral do Siemaco, a greve está mantida. Um ato da categoria marcado para a tarde desta terça-feira foi cancelado devido ao movimento de greve dos rodoviários.