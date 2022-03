Secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, acompanha inauguração de Centro de Reabilitação Pós-Covid no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Acari, Zona Norte - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 29/03/2022 15:52

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta terça-feira, um Centro de Reabilitação Pós-Covid no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Acari, Zona Norte do Rio. O espaço irá oferecer atendimento especializado no tratamento de sequelas causadas pela doença respiratória, como fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. A expectativa é que o centro receba até 1.500 pessoas por mês.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a população acometida pelo vírus e que ficou internada tem uma série de necessidades até sua completa reabilitação. "A Covid-19 é uma doença curta, mas que deixa muitas sequelas. A gente espera que esse centro de tratamento reduza os problemas de saúde da nossa população e que possa gradativamente reabilitar as pessoas até que a gente fique sem sequela nenhuma", avaliou.

O médico explicou ainda que a unidade de saúde já era referência no atendimento aos pacientes com sequelas, mas que agora se torna referência nesse tipo de reabilitação. A ideia é oferecer atendimentos em diversas áreas que possam facilitar a vida dos pacientes vítimas da covid-19.

"Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem são os pacientes com sequelas do pós-covid, não só para os pacientes que foram do Gazolla, mas de toda a cidade. É um hospital que está equipado com um super centro de imagem e certamente a melhor equipe de fisioterapia respiratória do Rio de Janeiro. Tem também uma parte importante de reabilitação motora, com terapia ocupacional e fisioterapia, então a gente tem certeza que esse hospital, esse centro de referência hoje de fato vai ofertar um serviço necessário para a nossa população", avaliou.

O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla foi referência no atendimento a pacientes com Covid-19 durante os momentos mais graves da pandemia. A unidade de saúde teve todos os seus leitos mobilizados para pacientes com o vírus. A desmobilização das vagas começou a ser feita em setembro do ano passado, com o último paciente internado com coronavírus na unidade recebeu alta no dia 15 de novembro de 2021.

Até o momento, a cidade do Rio já registrou 950.070 mil pessoas contaminadas com o vírus, 89.682 tiveram sintomas graves e precisaram de internação, 36.644 morreram vítimas da doença e cerca de 911 mil recuperados.