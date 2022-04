Deslizamento de terra e queda de árvores em razão das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 03/04/2022 14:31 | Atualizado 03/04/2022 14:33

O município de Petrópolis, na Região Serrana, que ainda se recupera dos estragos das enchentes passadas, continua sendo atendido pela entidade, que já levou mais de 200 toneladas de donativos. No final de março, a ONG iniciou a distribuição de 1,8 mil fogões e geladeiras para moradores da cidade imperial."Mais uma vez o Rio de Janeiro sofre com as chuvas e as consequências são irreparáveis, com centenas de desabrigados e famílias que perderam o que foi construído durante uma vida inteira. A campanha SOS Enchentes Brasil já começou a direcionar as doações para as cidades fluminenses. Esperamos levar alimentos e itens de primeira necessidade ainda essa semana", reitera Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.As doações podem ser realizadas por meio do site www.acaodacidadania.org.br ou pelo PIX [email protected] A sede da Ação da Cidadania (Rua da Gamboa 246, Gamboa) segue funcionando como ponto de coleta das 9h às 18h.