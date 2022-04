Campanhas de vacinação contra gripe e sarampo começam na segunda (4) em Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Campanhas de vacinação contra gripe e sarampo começam na segunda (4) em Cabo FrioASCOM de Cabo Frio

Publicado 04/04/2022 06:46

Rio - A cidade do Rio começou a aplicar, nesta segunda-feira, a vacina contra gripe em idosos com 80 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde de 60 anos ou mais. A imunização será realizada de forma escalonada. Vale destacar que a vacinação contra a gripe e a covid-19 podem ser realizadas ao mesmo tempo.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que apenas as crianças de 5 a 11 anos precisam aguardar um intervalo de tempo para serem vacinadas com nova dose da vacina contra a covid-19 e a contra a gripe. O intervalo indicado é de 15 dias entre a aplicação dos imunizantes.



Veja o calendário:

4 a 9 de abril



Idosos com 80 anos ou mais;

Residentes de instituições de longa permanência para idosos;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

11 a 16 de abril



Idosos com 70 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

18 a 20 de abril



Idosos com 65 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

25 a 30 de abril



Idosos com 60 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

2 a 7 de maio



Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias;

Gestantes e puérperas.

9 a 14 de maio



Grupos prioritários com idade entre 50 a 59 anos;

Repescagem geral.

16 a 21 de maio



Grupos prioritários com idade entre 40 e 49 anos;

Repescagem geral.

23 a 28 e maio



Grupos prioritários com idade entre 30 e 39 anos;

Repescagem geral.

30 de maio a 3 de junho



Grupos prioritários com idade entre 5 e 29 anos;

Repescagem geral.

Grupos prioritários:



Quilombolas e comunidades indígenas;

Trabalhadores da educação;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Funcionários do sistema prisional;

População privada de liberdade;

Pessoas com comorbidades, como portadores de doenças respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas, crônicas e outras a serem detalhadas, de acordo com o Plano Nacional de Imunização.