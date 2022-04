Com a retomada da greve dos garis, nesta segunda-feira, muito lixo está acumulado pelas ruas do Complexo da Serrinha - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2022 06:22 | Atualizado 04/04/2022 11:12

fotogaleria Rio - A greve dos garis foi retomada nesta segunda-feira, de acordo com o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro (Siemaco-Rio). A paralisação havia sido suspensa no início da madrugada desta sexta-feira (1) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo o Siemaco-Rio, nos últimos dias, "a Prefeitura não se dignou a reabrir o diálogo e apresentar uma proposta satisfatória para os empregados da Comlurb".

Em nota, o sindicato informou que, até o momento, não há nenhuma assembleia marcada. "Nova assembleia dos trabalhadores só será chamada caso surja alguma nova proposta da companhia. A greve continua até que haja novo acordo ou até o julgamento da greve pela Justiça", esclareceu o Siemaco-Rio em comunicado.

No entanto, a prefeitura disse que "a informação não procede", e acrescentou que "a única parte que avançou e respeitou decisões e propostas do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho foi a Comlurb".



A equipe do DIA registrou, nesta segunda-feira, muito lixo acumulado e espalhado em um dos acessos do Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Ação judicial

Em vídeo divulgado mais cedo, o presidente do sindicato, Manoel Meireles, criticou uma ação judicial impetrada pela Comlurb, que o proíbe de comparecer às gerências da empresa, sob pena de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Segundo Meireles, ele deve ficar afastado por no mínimo 50 metros de qualquer gerência da companhia. "Isso é o maior absurdo que já vi na minha vida, nem a ditadura tinha isso", declarou.

Trabalho no fim de semana

A Comlurb disse, em nota, que fechou o fim de semana, neste domingo, com suas equipes operacionais nas ruas, em todas as regiões da cidade. "A companhia atuou nas ocorrências relacionadas às fortes chuvas, desde a noite de sexta-feira, com desobstrução das caixas de ralo, raspagem e remoção de terra e lama em apoio a limpeza de deslizamentos de encostas, e remoção de algumas árvores", afirmou a empresa.

A Comlurb acrescentou que os serviços essenciais vêm sendo realizados, como limpeza de feiras livres, escolas e hospitais. "A coleta domiciliar tem sofrido atrasos pontuais, principalmente por causa de atos criminosos cometidos por alguns grevistas, mas mesmo assim está sendo possível cumprir 100% dos roteiros, sobretudo pelo comprometimento dos profissionais que entendem a importância de manter o atendimento à população", diz a nota.

De acordo com a companhia, a maioria dos garis segue trabalhando e reforça que todos os profissionais deveriam retornar ao trabalho, pois a greve seria ilegal. "Lembrando que o movimento vem sendo reiteradamente considerado ilegal pela Justiça do Trabalho e que o próprio sindicato da categoria já suspendeu a paralisação. A Comlurb pede a colaboração da população nesse período, respeitando dia e horário da coleta, se possível dispondo o lixo na hora em que o caminhão estiver realizando o serviço", reforça a nota enviada após o anúncio de retorno da paralisação.