O corpo do PM Carlo Cesar Dawidowicz Maspero, de 39 anos, que foi espancado por criminosos da comunidade Cidade de Deus, será sepultado amanhã, terça-feira (5), às 15h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona OesteFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/04/2022 21:39 | Atualizado 04/04/2022 22:02

Rio - Será sepultado, nesta terça-feira (5), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, o corpo do policial militar Carlo Cesar Dawidowicz Maspero, de 39 anos. Carlos Cesar foi torturado por bandidos na Cidade de Deus, no dia 20 de março, e morreu na madrugada desta segunda-feira (4). De acordo com informações do cemitério, o velório deve começar por volta de 12h, na capela 3, e o enterro está previsto para 15h.

No dia do crime, Carlo foi reconhecido e abordado por criminosos, quando estava de folga, e levado para dentro da comunidade do Karatê, na Cidade de Deus. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações de um policial que estava sendo espancado no local. Quando perceberam a movimentação da PM, os criminosos deram ordem para que um morador retirasse o militar da favela.

Carlos Cesar chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Na unidade hospitalar, além dos sinais de agressão e um corte na testa, foram identificados oito ferimentos por arma de fogo. O agente tinha um ferimento no abdômen, três nas nádegas, dois nas coxas, um no joelho e um no pé esquerdo.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara).