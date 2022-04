No Twitter, prefeito divulgou o número do golpista, que usa foto de Paes na prefeitura - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/04/2022 10:45

Rio - A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (6), que investiga o golpe do qual o prefeito do Rio afirmou ter sido vítima, em uma publicação em suas redes sociais, na terça-feira (5) . De acordo com Eduardo Paes, um homem tem se passado por ele para enganar pessoas em um aplicativo de mensagens. Na postagem, ele chegou a chamar o golpista de "delinquente."

De acordo com a instituição, um registro foi feito em nome do prefeito por meio da Delegacia Online. A 6ª DP (Cidade Nova) vai conduzir as diligências para apurar o caso. No Twitter, Eduardo Paes também divulgou o número do homem e pediu para que seus seguidores mandem mensagens. No conteúdo também é possível ver que o criminoso usa uma foto do prefeito, que o mostra sentado em sua sala na prefeitura.