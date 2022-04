Rua Francisco Batista em Madureira, onde ocorreu o atropelamento - Reprodução / Google

Publicado 06/04/2022 11:12 | Atualizado 06/04/2022 11:17

Rio - Uma mulher morreu após ser atropelada no início da manhã desta quarta-feira (06), na Rua Francisco Batista, em Madureira, Zona Norte do Rio. Bombeiros do quartel de Campinho foram acionados ao local às 5h28min, porém ao chegarem, Cássia Regina dos Anjos, de 52 anos, já estava morta.

Ainda de acordo com informações passadas Corpo de Bombeiros, a vítima teria sido atropelada por um ônibus embaixo do Viaduto Negrão de Lima. Em nota, a Polícia Civil informou a perícia foi feita no local e "os agentes realizam diligências para apurar o fato e identificar os veículos e motoristas envolvidos". O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).