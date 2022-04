De acordo com o Alerta Rio, os ventos úmidos do oceano poderão ocasionar chuva fraca isolada no período da manhã e da noite desta quarta-feira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/04/2022 07:00

Rio - A cidade do Rio voltou para o estágio de normalidade às 5h30 desta quarta-feira, devido à ausência de registros de chuva moderada nas próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, os ventos úmidos do oceano poderão ocasionar chuva fraca isolada no período da manhã e da noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa de chuva menor que 5 mm para este dia. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 22°C e máxima de 29°C.

A cidade estava em estágio de mobilização desde as 1h20 desta quarta-feira. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira, a nebulosidade segue variada e não há previsão de chuva no Rio.

Na sexta-feira e no sábado, a circulação de ventos úmidos vindos do oceano manterão o tempo instável, com previsão de chuva fraca no fim de ambos os dias. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa de chuva menor que 5 mm para cada dia.

Para o domingo, áreas de instabilidade no oceano manterão o tempo instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa de chuva menor que 10 mm.