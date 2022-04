No mês de abril, dedicado à conscientização sobre o autismo, a Câmara Municipal do Rio, ganha iluminação especial - Foto: Divulgação / Câmara de Vereadores do Rio

Publicado 05/04/2022 21:16

Rio - O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ganhou uma iluminação diferente nesta terça-feira (5), voltada ao mês de conscientização sobre o autismo, o 'Abril Azul'. No dia 2 de abril foi relembrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o autismo. A celebração busca chamar a atenção da população carioca para o tema.

O evento, idealizado pela vereadora Tânia Bastos (Republicanos), vice-presidente da Câmara de Vereadores, que ganhou o título carinhoso de "madrinha dos autistas", citou a importância da campanha e a mobilização que durante todo o mês.

"O evento de iluminação da Câmara Municipal mostra o engajamento de todos em prol dos direitos e da inclusão da população autista. E vale ressaltar que temos agenda completa em abril para abraçar essas famílias, não é de agora que sou engajada com esta causa. É uma causa que abraço e defendo com todo carinho", disse a vice-presidente da Câmara.

A solenidade contou também com a exposição de telas com caricaturas pintadas pelo artista plástico Ian Roberto e apresentação musical comandada pelo tenor Saulo Laucas.