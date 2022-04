Cauã teria sido atingido com um tiro no peito por policiais militares - Reprodução

Rio - O corpo do adolescente Cauã da Silva Santos, de 17 anos, será velado a partir das 9h e enterrado às 15h de quarta-feira (6) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. A vítima morreu na noite desta segunda-feira (4), após ser baleado no peito na saída de um evento , na comunidade do Dourado, no bairro de Cordovil, Zona Norte do Rio. Cauã ainda foi jogado em um valão depois de ser atingido com o disparo.

O jovem era faixa laranja de jiu-jitsu, praticava luta livre e teve o sonho de seguir carreira militar interrompido. Ele também fazia parte do projeto social Centro Esportivo Resgate, que promovia a celebração, voltada para o público infantil.

Bastante abalada, a mãe do jovem, Claudia Helena Camargo da Silva, falou ao DIA sobre a violência que matou seu filho . "Acabaram com a vida do meu filho com um tiro no peito. Ele só tinha 17 anos, era lutador, estava lutando em uma evento do time". A tia do adolescente, Juliana da Silva, de 45 anos, também fez um desabafo na porta do IML. "A polícia acha que na comunidade só tem bandido, não tem né, tem um Cauã da vida que era estudante, era alegre, tinha sonhos e ia seguir a carreira de lutador, mas infelizmente o sonho dele foi cortado", disse.

A perícia da Polícia Civil analisa se há fragmentos de bala no corpo de Cauã para realizar um confronto balístico. As armas usadas pelos policiais do 16º BPM (Olaria) foram apreendidas e os agentes envolvidos na ação foram retirados das ruas. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do caso.

