Publicado 05/04/2022 18:22 | Atualizado 05/04/2022 18:27

Rio - Um vídeo mostra moradores sendo agredidos com tapa no rosto, socos e cassetetes por policiais do 24º BPM (Queimados), na tarde desta terça-feira, entre o Morro da Caixa D'água e o Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. No momento das agressões acontecia um protesto contra a morte do vassoureiro Diego Willian da Silva Dias Lima, de 30 anos, baleado na porta de casa quando saia para trabalhar , na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte do rapaz.

Em um dos vídeos que o DIA teve acesso, é possível ver que um policial agride uma mulher com um tapa no rosto. Logo depois essa mesma mulher aparece nas imagens com o nariz sangrando. Um homem também aparece sendo agredido com golpes de cassetete nas costas. Em um outro momento, um manifestante é detido pelos agentes.

Manifestantes são agredidos por PMs durante manifestação contra morte de vassoureiro em comunidade de Queimados. #ODia



A série de agressões flagradas pelas imagens deixaram os moradores indignados com a postura dos policiais. Em outro vídeo, publicado nas redes sociais, comerciantes denunciam atos de vandalismo durante o protesto contra a morte do vassoureiro. Nas imagens, homens aparecem chutando as portas de estabelecimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM "utilizaram dos meios necessários para conter os envolvidos e a depredação". Informou ainda que o policiamento segue intensificado na região. A mãe do vendedor Diego Lima, Ana Claudia da Silva, 50, também comentou sobre o ocorrido. Ela disse que houve um protesto pela morte do filho e que precisou ir até o local para pedir que os manifestantes parassem com os atos já que os ânimos estavam exaltados de ambas as partes.

O clima entre as duas comunidades é de revolta. Moradores alegam que Diego não estava envolvido no confronto com PMs e que era trabalhador. Já a Polícia Militar diz que criminosos armados atacaram as equipes na comunidade do São Simão e um homem foi ferido e socorrido à UPA da região. Na ação, foram apreendidos um revólver, duas granadas, três rádios e drogas. A ocorrência foi apresentada na 55ª DP (Queimados). A Corregedoria da corporação informou também que está acompanhando o caso. Os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e as armas utilizadas por eles foram apreendidas e encaminhadas para a perícia.