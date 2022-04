Batalhão faz postagem em solidariedade a familiares de PM que sofreu acidente - Reprodução

Publicado 05/04/2022 16:18 | Atualizado 05/04/2022 16:34

Rio - Um sargento da PM que morreu após cair de escada no quintal de casa, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, foi sepultado no fim da tarde deste domingo (3), no cemitério Caju, Zona Portuária. O acidente que tirou a vida de Júlio César Ribeiro aconteceu na madrugada do mesmo dia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Júlio caiu de uma altura de sete metros e já foi encontrado morto pelos militares. Ele teria subido até um imóvel de segundo andar, no terreno em que vivia, mas se desequilibrou e caiu da escada, que não tinha nenhum corrimão ou proteção.

Júlio era 3º sargento e estava lotado no 32º BPM (Macaé). O batalhão chegou a fazer uma postagem em solidariedade aos familiares do policial. "O 32° BPM se solidariza e presta os mais sinceros pêsames aos familiares do 3° SGT Júlio César, que veio a falecer na madrugada deste domingo (03/04), vítima de um acidente", diz a portagem.

A morte do policial é investigada pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes).