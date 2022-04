Um homem foi ferido por um facão durante uma briga na Rua Afonso Cavalcante, na Cidade Nova, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 05/04/2022 15:18

Rio - Uma mulher, de 29 anos, foi agredida na última sexta-feira por um homem em situação de rua, enquanto passeava com o pai na Praia Vermelha, na Urca, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Guarda Municipal, o homem, de 22 anos, atacou a vítima sem motivo aparente e a golpeou com uma gilete no pescoço. A identidade deles não foi divulgada.

Durante o ataque, o pai da vítima conseguiu pedir apoio a soldados do Exército que estavam em patrulhamento na região. Ao ser abordado pela equipe, o acusado fugiu, mas foi pego em seguida por guardas do Grupamento Especial de Trânsito (GET) do Centro e Zona Sul e da 1ª Inspetoria. Eles prenderam o homem e o levaram para a 10ªDP (Botafogo), onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida e liberada.

No domingo, um homem, de 40 anos, foi ferido por um facão durante uma briga na Rua Afonso Cavalcante, na Cidade Nova, no Centro do Rio. A Guarda Municipal informou que uma equipe estava em patrulhamento quando viu dois homens brigando. Quando os guardas se aproximaram, eles pararam, mas um deles, já havia sido ferido com um facão e estava sangrando muito.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas passa bem. O agressor, de 47 anos, foi detido e conduzido para a 6ªDP (Centro). Na delegacia, ele afirmou que estava na região para consumir drogas e que o homem ferido e mais um comparsa queriam matá-lo, por isso, ele os atacou.

A ocorrência foi registrada pelos crimes de lesão corporal e ameaça.