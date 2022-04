Publicado 06/04/2022 00:00

Mais uma vez, a truculência e o despreparo da PM podem ter tirado a vida de um jovem, e destroçado uma família. Cauã, 17 anos, atleta, trabalhador, foi morto com um tiro no peito pela PM e jogado em valão segundo familiares. Cadê as câmeras nas fardas? Situações assim jamais podem ficar sem esclarecimento.

Após 15 anos, os moradores da Vila do Pan, em Jacarepaguá, enxergam uma luz no fim do túnel para o local ficar do jeito que foi prometido. O prefeito Eduardo Paes esteve ontem lá para o início de obras prometidas. Para os moradores representa dignidade, respeito e valorização da área. Vamos cobrar!