Em passeata do Centro à Zona Sul, cerca de 100 garis pediram por melhores salários e condições de trabalho - Fabio Costa

Publicado 05/04/2022 21:54 | Atualizado 05/04/2022 21:58

Rio - Na véspera de completar 10 dias, a greve dos garis do Rio de Janeiro foi considerada abusiva pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), nesta quinta-feira (5). Segundo parecer da procuradora regional do trabalho, Deborah da Silva Felix, a paralisação não respeitou parte da legislação trabalhista. A procuradora considerou ainda que o sindicato da categoria não poderia declarar greve, enquanto as negociações ainda estivessem mantidas.

"Mesmo considerando justo e legítimo o pleito pensamos que, socorrendo-se da greve como meio de pressão, deveriam atentar para os requisitos legais exigidos, que somente justificariam sua superação diante de situações que envolvessem grave risco aos trabalhadores, o que não vislumbramos na hipótese examinada", diz trecho do documento.

Segundo o secretário geral do Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro (Siemaco-Rio), Antonio Carlos da Silva, a decisão da procuradora ainda não foi enviada formalmente ao sindicato.

"Soubemos da decisão por nosso advogado. Ela já foi enviada ao Tribunal do Trabalho e já apresentamos nossa defesa. O TRT ainda precisa marcar o julgamento da greve", informou Silva.

Depois de duas audiências de conciliação e três assembleias, os garis e a Comlurb e funcionários ainda não chegaram a um consenso.

Na última rodada de negociações, durante audiência de conciliação no Tribunal do Trabalho, a proposta previa reajuste salarial de 6% em março, 2% em agosto e cerca de 2% em novembro, além de reajuste de 3% no tíquete alimentação. Também está na proposta, a compensação de três dias de greve, sem desconto. Os trabalhadores rejeitaram essa proposta.