Moradores da comunidade do Fogueteiro estão perdendo os alimentos por conta da falta de energia - Whatsapp do Dia

Moradores da comunidade do Fogueteiro estão perdendo os alimentos por conta da falta de energiaWhatsapp do Dia

Publicado 05/04/2022 19:30 | Atualizado 05/04/2022 20:05

Rio - Mais de 30 famílias ficaram sem luz, por quatro dias, na comunidade do Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. O problema começou na quinta-feira (31), por volta das 17h, quando uma forte ventania causou picos de energia na comunidade. No sábado (2), algumas casas começaram a ficar totalmente apagadas e, no dia seguinte, todas estavam com o mesmo problema. Segundo a Light, a luz voltou por volta das 19h desta terça-feira (5).

Maria José, 61 anos, é asmática e precisa fazer nebulizações duas vezes por dia. Por conta do problema, ela teve de ir para a casa de uma amiga. Na sua residência, a geladeira ficou apagada e todos os alimentos apodreceram. Um homem de 78 anos, que preferiu não se identificar, faz uso de insulina. Ele vive de cama e o remédio foi guardado na casa de amigos e levado até ele para aplicação.

Diversos moradores, clientes da Light, contataram a fornecedora, que é responsável pela região, durante o período e alegaram ao DIA que a resposta foi dada somente nesta terça. Kelly Vianna, presidente da Associação de Moradores, comentou que fez várias reclamações para solucionar o caso. Kelly organizou uma campanha para arrecadar cestas básicas aos necessitados. O contato para ajudar é (21) 98081-1465.

"Nós estamos há quatro dias sem luz. Imagina uma população carente, o que compra para consumir já é um sacrifício e perde isso tudo, porque a Light não atende. Eles exigiram protocolo e nós enviamos no sábado. Abrimos um protocolo ontem, um morador abriu protocolo hoje... A fala deles é uma só: 'tem outros lugares sem luz', 'está na fila', 'está no sistema'... Já tem quatro dias. São mais de 30 famílias sem energia elétrica. Eu já não sei o que fazer e as pessoas estão desesperadas", comentou Kelly.

Galeria de Fotos Comunidade do Fogueteiro ficou na escuridão por quatro dias Whatsapp do Dia Alimentos estão apodrecendo nas geladeiras das mais de 30 famílias que estão sofrendo com a falta de energia Whatsapp do Dia Kelly Vianna, presidente da Associação de Moradores, está tentando ajudar a resolver a situação Whatsapp do Dia Moradores da comunidade do Fogueteiro estão perdendo os alimentos por conta da falta de energia Whatsapp do Dia

A Light informou que encaminhou, às 14h15 desta terça-feira (5), uma equipe para verificar a ocorrência. Cerca de 1h30 depois, os funcionários chegaram no local. A energia voltou por volta das 19h.

A companhia também disse, em nota, que "não realiza atendimentos utilizando sistema de filas. O que acontece é que a empresa prioriza o restabelecimento de energia em locais com serviços essenciais, como hospitais, delegacias de polícia, postos de saúde etc. De qualquer forma, estamos analisando o relato da cliente e o procedimento adotado neste caso, sempre com foco na transparência ao consumidor e com foco no melhor atendimento possível".