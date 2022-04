Despedida do policial militar Carlo Cesar Dawidowicz - Cleber Mendes / Agência O Dia

Despedida do policial militar Carlo Cesar DawidowiczCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 16:33 | Atualizado 05/04/2022 16:35

Rio - Pelo menos 60 pessoas estiveram na tarde desta terça-feira (5) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade, para se despedir do policial militar Carlo Cesar Dawidowicz Maspero, de 39 anos. O agente foi torturado por bandidos na comunidade da Cidade de Deus, no último dia 20 , e morreu na madrugada desta segunda-feira (4).

No dia do crime, Carlo foi reconhecido e abordado por criminosos quando estava de folga. De acordo com as primeiras informações, ele foi levado para dentro da comunidade na localidade conhecida como Karatê. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) informam ao DIA que no dia do crime receberam informações de que um policial estava sendo espancado no local. Quando perceberam a movimentação da PM, os criminosos deram ordem para que um morador retirasse a vítima da favela do local.

fotogaleria

Carlo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde ficou internado até esta segunda-feira (4), mas não resistiu aos ferimentos. Na unidade de saúde, além dos sinais de agressão e um corte na testa, foram identificados oito ferimentos feitos por arma de fogo. O agente tinha uma marca de tiro no abdômen, três nas nádegas, dois nas coxas, um no joelho e um outro pé esquerdo.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara).