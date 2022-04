Maria da Glória Lemos, de 72 anos, foi baleada dentro de casa - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/04/2022 15:00 | Atualizado 05/04/2022 15:22

Rio - Andrea Lemos, filha da idosa baleada dentro de casa durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, se mostrou indignada pela violência sofrida pela mãe, na tarde desta segunda-feira (4). Maria da Glória Lemos, de 72 anos, foi atingida por um disparo enquanto tomava café, na varanda de casa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maria apresenta quadro estável.

"Ela estava em casa, umas três horas da tarde ela saiu para ir na varanda dela tomar o café dela. Quando ela sentou para tomar o café começou de novo um tiroteio. Ela levantou para entrar em casa, quando recebeu a bala, foi alvejada e começou a gritar", afirmou a filha durante entrevista ao Bom Dia Rio nesta terça-feira (5).

Andrea criticou a ação dos PMs. "Eles não querem saber se ali tem inocente, trabalhador, eles (policiais) acham que todo mundo é bandido. Não, na comunidade tem muita gente inocente. Agora eu estou aqui, passando por isso, com a minha mãe podendo perder uma perna. E aí, o que é que o Estado vai fazer?"

Em nota, a Polícia Militar afirmou que realizou uma operação no Morro do Gambá, parte do Complexo do Lins, onde a vítima mora, e houve troca de tiros com bandidos na região pela manhã. Na parte da tarde, os suspeitos atacaram o veículo blindado dos agentes, mas a equipe policial não revidou.

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins e o 3º BPM (Méier) também afirmaram que foram informados sobre a vítima ferida após a operação. A idosa foi levada ao Hospital Naval Marcílio Dias, onde deu entrada e foi transferida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.