Claudia Helena Camargo da Silva, mãe de Cauã, estava inconsolável com a perda do filhoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 14:57

Rio - Claudia Helena Camargo da Silva, mãe do adolescente Cauã da Silva Santos, de 17 anos, compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) bastante abalada após a tragédia que terminou com a morte do seu filho. Cauã foi morto com um tiro no peito, na noite de segunda-feira (4), quando saía de um evento do Centro Esportivo Resgate , projeto social da associação de moradores da comunidade do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte do Rio.

Bastante abalada, ela falou ao DIA sobre o ocorrido. "Acabaram com a vida do meu filho com um tiro no peito. Ele só tinha 17 anos, era lutador, estava lutando em uma evento do time". A tia do adolescente, Juliana da Silva, de 45 anos, também fez um desabafo na porta do IML. "A polícia acha que na comunidade só tem bandido, não tem né, tem um Cauã da vida que era estudante, era alegre, tinha sonhos e ia seguir a carreira de lutador, mas infelizmente o sonho dele foi cortado", disse.

Juliana também contou a mesma versão relatada pelos moradores da região e familiares do jovem. "No domingo ele ia participar de um evento mundial. Esse evento que ele estava foi patrocinado por dois vereadores. Após os comes e bebes, assim que acabou, a polícia entrou atirando e nesse desespero todos correram e ele [Cauã] foi cercado. Deram um único tiro nele e ainda jogaram no rio", contou.

Ainda não há informações sobre o sepultamento. Na noite de segunda-feira e na manhã desta terça, moradores realizaram uma manifestação na comunidade pedindo justiça. No protesto, manifestantes atearam fogo em três ônibus. Dois deles ficaram totalmente destruídos e motoristas conseguiram conter as chamas que atingiram o terceiro.

Ônibus são incendiados em protesto por morte de adolescente em Cordovil



Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/YsUMHV1Nro — Jornal O Dia (@jornalodia) April 5, 2022

Perícia vai fazer confronto balístico

A perícia da Polícia Civil analisa se há fragmentos de bala no corpo de Cauã para realizar um confronto balístico. As armas usadas pelos policiais do 16º BPM (Olaria) foram apreendidas e os agentes envolvidos na ação foram retirados das ruas. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do caso.

Inicialmente a PM havia informado que agentes realizavam policiamento na Rua Antônio João, nas imediações da comunidade da Tinta, quando foram atacados. Houve confronto e um suspeito foi atingido. Com o homem, que seria foragido do sistema prisional, foram apreendidas drogas e R$ 39. No entanto, pouco tempo depois, a corporação mudou a versão.

A nova nota diz que os policiais seguiram até um valão próximo onde outros criminosos tinham pulado durante a fuga. No local, eles apreenderam uma pistola e três carregadores. A polícia disse também que os militares souberam, depois, que um homem atingido por bala de fogo deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Na tarde desta terça-feira, em entrevista ao 'RJTJ1', o porta-voz da PM Ivan Blaz falou sobre a ação dos agentes. "É uma área de interesse de diferentes facções criminosas e, por isso, temos ali uma ação constante de policiais militares naquela região. Era uma ação de patrulhamento, não era uma operação, ao contrário do que se diz. Esses policiais são constantemente atacados, por ambas as facções que disputam aquela região", justificou Blaz, que informou que o confronto teria ocorrido distante de onde o evento acontecia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte e testemunhas serão ouvidas para esclarecer todos os fatos.