Intensa troca de tiros entre criminosos e PMs termina com quatro pessoas mortas em Magé - Divulgação

Publicado 18/01/2022 18:39

Rio - Três adolescentes e um jovem de 21 anos morreram durante um confronto com equipes do 34º BPM (Bangu) na tarde desta terça-feira em Magé, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento no bairro Vila Liberdade quando foram atacados a tiros por criminosos armados na Rua Presidente Campos Sales. Os mortos foram identificados como Carlos Eustáquio Pereira da Silva, de 20 anos; Wallace Dias Cunha, de 16 anos; Mateus Jó da Costa, de 17 anos; e Allison Gonçalves de Oliveira, de 19 anos.

Houve confronto no local e, após o fim dos disparos, quatro suspeitos foram localizados feridos no chão e socorridos ao Hospital Municipal de Magé. Eles não resistiram e morreram. Com os feridos foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 32, duas granadas, três rádios comunicadores e material entorpecente a ser contabilizado.

Os agentes envolvidos prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. Diligências estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para investigar o caso.