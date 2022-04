Prefeito Eduardo Paes esteve presente para o início das obras nesta terça-feira (5), na Muzema, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 05/04/2022 15:00 | Atualizado 05/04/2022 15:04

Rio - As obras de infraestrutura promovidas pela prefeitura na Vila Pan-Americana e Muzema, na Zona Oeste da cidade, começaram nesta terça-feira (5). O prefeito Eduardo Paes e a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, estiveram presentes no início das intervenções nas vias na Vila do Pan e a realização do programa Bairro Maravilha na Muzema.



"São duas obras importantes na região da Barra e de Jacarepaguá. Tem a Vila Panamericana, que é uma demanda antiga, uma obra mal feita em sua origem. No meu primeiro governo, já tínhamos feito uma boa parte das obras e, agora, iniciamos a recuperação das ruas. E a Muzema já merecia essas intervenções de infraestrutura há muito tempo, porque tem um alagamento permanente, com as pessoas vivendo na lama. Com esse projeto, num prazo de 12 meses, a vida aqui no bairro será bastante diferente. Com drenagem, esgoto e pavimentação, a Prefeitura vai trazer dignidade para os moradores", afirmou Paes.



Na Vila do Pan, construída para abrigar os atletas durante os Jogos Pan e Parapan-Americanos em 2007, a Avenida Cláudio Besserman Vianna e seu entorno receberão intervenções realizadas pela Geo-Rio. Serão obras de estaqueamento, pavimentação, drenagem, além de recuperação das instalações elétricas, mecânicas e sanitárias. Também será feita a implementação de nova sinalização no local.



"Iniciamos as obras de urbanização na Vila do Pan no trecho que apresenta erosão. O projeto é fazer uma laje estaqueada, são mais de 900 estacas, para reestruturar a pavimentação da rua, as redes de drenagem, de gás e de esgoto que abastecem os prédios da região. Além disso, vamos refazer as áreas de passeio público e a ciclovia. Na Muzema, vamos iniciar o programa Bairro Maravilha, em que nove ruas da região serão beneficiadas, com obras de pavimentação, drenagem e na rede de esgoto, levando mais qualidade de vida para os moradores", explicou Jessick Trairi.



Os imóveis foram vendidos durante o lançamento, em 2005, e entregues aos proprietários após as competições. Composta por 17 prédios e 1.480 apartamentos, a Vila do Pan, atualmente, abriga mais de cinco mil moradores.



Bairro Maravilha



As obras de urbanização na Muzema, por meio do programa Bairro Maravilha, fazem parte da segunda fase do projeto na comunidade. As intervenções se estendem entre o Caminho do Bicão e a Avenida Engenheiro Souza Filho. A iniciativa prevê a revitalização de nove ruas, com extensão de 6.700 metros quadrados.

O Bairro Maravilha tem o objetivo de recuperar áreas da cidade que sofrem com a falta de infraestrutura urbana. Para isso, as ruas dos bairros ganham novo asfaltamento, as calçadas são refeitas e as redes de escoamento de águas pluviais e de esgotamento sanitário são recuperadas.