Pistola, carregadores e munições apreendidos na noite desta terça-feira - Divulgação / Polícia Militar

Pistola, carregadores e munições apreendidos na noite desta terça-feiraDivulgação / Polícia Militar

Publicado 06/04/2022 10:28 | Atualizado 06/04/2022 10:29

Rio - Policiais do 31° BPM (Recreio) apreenderam uma pistola 9mm na noite desta terça-feira (05) durante abordagem a um veículo na Avenida Salvador Allende, altura do Riocentro, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Pistola 9 mm apreendida por nossos policiais do #31BPM/#PMERJ, no final da noite de ontem, durante abordagem realizada na Av. Salvador Allende, altura do Rio Centro. Um criminoso foi preso em flagrante. pic.twitter.com/KpvpYhtnBx — @pmerj (@PMERJ) April 6, 2022

O motorista do veículo foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Além da pistola, foram apreendidos dois carregadores e munições. A Polícia Militar não divulgou o nome do suspeito, nem mais informações sobre o caso.