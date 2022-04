A estação Gramacho ficou lotada após a SuperVia suspender a circulação dos trens nos ramais Saracuruna e Belford Roxo - Marcos Porto / Agência O Dia

A estação Gramacho ficou lotada após a SuperVia suspender a circulação dos trens nos ramais Saracuruna e Belford RoxoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/04/2022 06:19 | Atualizado 06/04/2022 09:01

fotogaleria Rio - Os passageiros da Baixada Fluminense enfrentaram problemas nos trens da SuperVia e nos ônibus de linhas intermunicipais na manhã desta quarta-feira. As composições dos ramais de Belford Roxo e Saracuruna voltaram a circular com quase três horas de atrasos devido ao furto de cabos e problemas no sistema de sinalização, respectivamente. Além disso, os rodoviários decidiram entrar em greve durante a madrugada. No entanto, por volta das 7h30, a operação foi normalizada e todos os coletivos já voltaram a circular na cidade.

A SuperVia disse que 54 estações foram fechadas às 5h35 e reabriram gradualmente a partir das 8h20. Os ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri não foram afetados.

Nas redes sociais, os passageiros reclamaram da situação do transporte. "Mais um dia no paraíso na estação de Gramacho. 2022 não é pra amadores", disse um. "E aí SuperVia, qual a desculpa dessa vez? Todas as estações estão FECHADAS de Caxias até Triagem. Quero saber quem vai ressarcir meu dia de trabalho perdido? Nós usuários deveríamos nos unir e mover uma ação pública contra esta empresa sem qualquer respeito com o cliente", detonou outro.

"O sistema de trens do Rio é ruim desde sempre, não tem novidade nenhuma nisso. Deveríamos cassar a concessão da SuperVia e fazer um novo leilão", falou mais um. "Triste o descaso que a SuperVia tem com os trabalhadores que precisam dos trens para chegar ao trabalho", lamentou outra.

Os usuários estão sendo informados pelo sistema de áudio das estações. "Técnicos trabalham para restabelecer o sistema de sinalização e normalizar a circulação no menor tempo possível", informou a SuperVia.

Balanço furto de cabos



Entre janeiro e março de 2022 foram registradas 348 ocorrências de furtos de cabos, o que representa um aumento de 133% em relação ao mesmo período de 2021.



"Em todo o ano passado houve 861 ocorrências de furto de cabos de cobre de sinalização, um número 142% maior na comparação com todo o ano de 2020. O gasto com a reposição foi de R$ 1,65 milhão (valor gasto com material)", informou a SuperVia.

Greve de ônibus

Alguns motoristas de ônibus intermunicipais entraram em greve à 0h desta quarta-feira. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por exemplo, os coletivos com destino à Barra da Tijuca não estavam rodando. Mas, por volta das 7h30, a circulação foi normalizada e todos os ônibus já voltaram a circular na cidade.

Os rodoviários estavam reivindicando reajuste salarial e benefícios. A greve havia sido convocada pelo Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu e região, que representa ainda Mesquita e Nilópolis.

A categoria disse que estão há três anos sem aumento e não aceitou a proposta patronal, de 2% de aumento e mais R$ 20 na cesta básica.



Em nota, o Transônibus, sindicato que representa essas empresas, afirmou que mantém as negociações com os motoristas. "Por decisão em caráter liminar, a Justiça determinou o comparecimento mínimo de 60% dos trabalhadores, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. É oportuno ressaltar que, em busca de diálogo com os rodoviários, foram feitas várias propostas de acordo, todas sem sucesso".

Em um vídeo postado na internet, um representante da categoria aparece avisando à população em um carro de som sobre a greve. "Iremos cruzar os braços. A partir de meia-noite, greve geral no transporte público da Baixada Fluminense", disse o homem.