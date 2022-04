Deputado estadual Gustavo Tutuca se filiou ao Partido Progressistas (PP) - Divulgação

Publicado 06/04/2022 13:19 | Atualizado 06/04/2022 13:21

Rio - O deputado estadual Gustavo Tutuca se filiou, nesta sexta-feira (1º), ao Partido Progressistas (PP). A cerimônia aconteceu na cidade natal do deputado, na Agremiação Esportiva Piraiense, no centro de Piraí.



Com a presença de mais de 500 pessoas, o evento contou com a presença da família, aliados e apoiadores políticos do deputado."Eu não quero voltar para a Assembleia Legislativa para ser mais um deputado. Eu quero participar de um projeto político para transformar esse estado. Eu quero ter novos desafios na minha vida pública. Eu quero me sentir parte do grupo que quer transformar esse estado", afirmou Tutuca.Estavam presentes deputados, prefeitos e vereadores. O apoio dos que estavam no local foi destaque na fala do prefeito de Piraí e pai do deputado, Arthur Tutuca."Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês continuam dando para nós, pela força que vocês nos dão. Nas horas de comemorar, mas também nas horas difíceis. Porque na política temos momentos de glória, mas temos também momentos difíceis", agradeceu o prefeito.O presidente estadual do Partido Progressistas, deputado federal doutor Luizinho, destacou o trabalho de Gustavo Tutuca durante a pandemia, tanto a frente da Secretaria de Estado de Turismo, como para levar assistência à população do interior."O trabalho do Gustavo, a frente da Secretaria de Estado de Turismo, no momento mais difícil da história da humanidade, que foi a pandemia da covid-19, para ajudar a trazer vacina, para ajudar que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a população de Piraí pudesse estar viva, porque você foi lá pedir para a gente trazer os respiradores. Para essa conquista histórica, que nos próximos dias você vai inaugurar, que é o CTI no Hospital de Piraí. No momento em que tudo estava fechado, em que o Brasil e o mundo não conseguiam se deslocar, em que os hotéis e restaurantes estavam fechados, você foi a mola mestre para que milhares de pessoas não ficassem desempregadas no estado do Rio de Janeiro, através do seu trabalho na Secretaria de Turismo", encerrou Luizinho.