Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/04/2022 22:49

Rio - Uma idosa, ainda não identificada, ficou ferida após ser baleada dentro de casa nesta segunda-feira (4), durante uma operação policial no Complexo do Lins, Zona Norte. Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) estão atuando na comunidade desde a manhã.

A mulher deu entrada no Hospital Naval Marcílio Dias e foi transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seu quadro é estável.

A operação no Complexo do Lins tem como objetivo combater quadrilhas que roubam veículos na Grande Tijuca. Durante a ação, dois veículos roubados foram localizados e recuperados na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, ainda de manhã, em meio ao deslocamento inicial das equipes, foram feitos disparos contra os policiais e houve confronto.

No período da tarde, o veículo blindado da CPP foi atacado por disparos feitos por criminosos. A equipe policial não se envolveu em confronto e seguiu atuando na comunidade Morro do Gambá. Não houve solicitação de socorro ou informação de feridos no local.

Posteriormente, a UPP Lins e o 3°BPM foram informados que uma pessoa ferida oriunda do Morro do Gambá deu entrada no Hospital Naval Marcílio Dias e foi transferida ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde recebe atendimento.