Uerj publica edital retificando carga horária de 40h para 20h, após decisão judicial, para o cargo de médico. A universidade mantém data prevista para o dia 22/05 para a realização da prova - Divulgação

Uerj publica edital retificando carga horária de 40h para 20h, após decisão judicial, para o cargo de médico. A universidade mantém data prevista para o dia 22/05 para a realização da provaDivulgação

Publicado 04/04/2022 19:09 | Atualizado 04/04/2022 19:17

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou, nesta segunda-feira (4), a informação de que acatou a determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que orientava a universidade a prestar esclarecimentos sobre um edital de concurso público para cargos médicos, com carga horária e salário inadequados para a categoria.



No dia 22 de março, o TJ, por meio de decisão estabelecida em resposta a mandado de segurança impetrado pelo deputado federal Dr. Luizinho e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que a reitoria da Uerj explicasse, no prazo de 72h, as cláusulas do edital para concurso público que prevê cargos para médicos, com carga horária e salário inadequados para a categoria.

A liminar exigia que a remuneração oferecida fosse elevada de acordo com a carga horária proposta. O TJ informou que o objetivo da ação era que concurso fosse suspenso imediatamente.

O deputado Dr. Luizinho falou na ocasião que "apesar do enorme respeito pela Uerj e pela ótima formação em medicina existente ali, não havia justificativa um médico receber a hora trabalhada mais baixa que outro profissional de saúde. O médico tem que ser valorizado"



Na época, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), Clovis Munhoz, chegou a declarar ser totalmente favorável à realização de concursos públicos para médicos, porém não poderia deixar de observar a desvalorização dos profissionais tão necessários para o cuidado da população. "A diferenciação é absurda e indevida. Sem contar que essa carga horária proposta é incompatível com a atividade médica, por conta do tipo de trabalho que é realizado", falou Munhoz.