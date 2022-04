Renan administrava restaurante em Araruama - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/04/2022 18:19

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do empresário Renan Bragança, na madrugada desta segunda-feira (4), na Rodovia Amaral Peixoto, Coqueiral, em Araruama. Segundo agentes, Renan foi assassinado a tiros perto de seu carro. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e o encaminhou para a UPA de Araruama, mas ele não resistiu aos ferimentos. Policiais da 118ª DP (Araruama) realizaram uma perícia no local e apuram a autoria e a motivação do crime.

Renan administrava, com sua família, um restaurante no bairro Fazendinha. Ele deixa um filho de 9 anos e ainda não informação sobre seu enterro. Familiares e amigos lamentaram a morte nas redes sociais. "A gente nunca está pronto e preparado para perder alguém. Meu coração sangra mais uma vez! Vai com Deus, primo. Só peço que Deus conforte os nossos corações, porque não está fácil", publicou uma parente de Renan.