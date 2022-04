Homem seria o responsável por acidente que causou a morte de três jovens na Barra da Tijuca em 2003 - Divulgação/PF

Publicado 04/04/2022 18:15 | Atualizado 04/04/2022 18:17

Rio - O Serviço de Imigração dos Estados Unidos prendeu em Miami, neste domingo (3), o carioca Marcelo Henrique Negrão Kijak. Ele estava foragido há quase 20 anos e era o brasileiro que estava há mais tempo na lista de procurados pela Interpol, figurando desde 2004. O homem foi encontrado com auxílio da Polícia Federal.

O carioca é acusado triplo homicídio, por causar um acidente de trânsito na Barra da Tijuca, Zona Oeste, em março de 2003, que deixou três jovens mortos. Na ocasião, Marcelo Henrique estava embriagado.

A localização e prisão do acusado foram feitas por autoriades americanas, com apoio dos policiais federais do Núcleo de Capturas Internacionais da Polícia Federal (INTERPOL/PF) e do Núcleo de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (NCPI/INTERPOL/RJ) durante as investigações.

De acordo com a PF, o foragido estava em porte de um passaporte israelense falso com um nome diferente. A prisão, ocorrida no aeroporto de Miami, ocorreu no momento em que o criminoso tentava embarcar para Israel, país para onde permaneceu foragido durante todos esses anos.

No país, ele teria adquirido uma nacionalidade falsa na tentativa de não ser descoberto e seguir fugindo da Justiça brasileira. Ele foi encaminhado para o sistema prisional americano até a extradição para o Brasil, que ainda não tem data marcada. Marcelo Henrique pode pegar pena de até 12 anos de prisão.

Na época, o caso teve bastante repercussão e ganhou os holofotes de todo o Brasil quando o pai de Fabrício Diniz, uma das vítimas do acidente, Fernando Diniz criou uma organização não governamental (ONG) em memória do seu filho, que luta pela conscientização dos motoristas e conta a impunidade no trânsito. O projeto teve papel fundamental na criação da Lei 11.705/08, a chamada Lei Seca.